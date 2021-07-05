聲夢傳奇．專訪｜炎明熹羨慕姚焯菲夠入屋：佢成個人都好sweet

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-05 00:00

「炎明熹嗰日要考試，佢考完試會趕返嚟，訪問可唔可以約遲啲？」《聲夢傳奇》參賽者訪問的早幾天，替Gigi約訪問的工作人員如此說道。對藝人來說，做節目和專訪可能是一件再普通不過的事，但對一位16歲中學生，就可能是既新鮮又具壓力的事，更何況她還要同時兼顧比賽、練習和學業。

炎明熹唱歌真係好好聽。（《聲夢傳奇》截圖）

「考到第二科，英文，中間有啲科目唔使考，咁就可以唔使返學，都幾辛苦，但係都要頂住。」問起準備考試的情況，當天炎明熹（Gigi）表示自己課餘就會練習，不會因為考試而放棄，而且，她也得到了家人的支持。「佢哋（長輩）都有講過呢樣嘢（先讀書後興趣），當我確立咗呢個目標之後。屋企人都好支持我。佢哋話：『讀書嗰度盡力就得架啦！』佢都知道我兼顧呢兩樣嘢真係好困難。」

炎明熹（Gigi）被封為大熱門。（《聲夢傳奇》截圖）

「點樣形容個壓力？核爆！」她這樣回應。她形容自己是一個很容易緊張的人，自小就有因太緊張而「抖唔到氣」的毛病，她說：「中學階段開始，小學都有，但係中學慢慢冇，而家又嚟返。我抖唔到氣會有三種情況，第一係正常之下抖唔到氣，都唔知點解，另外一個就係低氣壓，我有時跑步嘅時候，氣壓好低，咁我就會好辛苦，第三就係因緊張而抖唔到氣，咁我就會抖大氣，感覺就係好似有個捻（音：鏈）住你咁。」不過神奇的是，上台比賽時就沒有這個問題，她說：「專注咗首歌就唔會，但係一落到台或者上台前，都仲係KEEP住（抖大氣）呢個狀態。」

台下炎明熹（Gigi）其實只是一個15歲中學生。（炎明熹Instagram）

面對網上的評語，她續說：「壓力一定有，但係當你知道有咁多人關注，我就覺得會有個底，好似有個底托住你咁。就算話你衰嘅，你都要尊重佢哋諗法。可能話你唔好嘅人，就係想睇你出醜，所以就唔可以出醜！同埋我唔會太介懷呢樣嘢，一覺瞓醒就會唔記得件事。」

炎明熹（Gigi）形容比賽壓力去到「核爆」的程度。（葉志明攝）

台上的炎明熹充滿住自信，歌聲震撼人心，舉手投足都散發住歌星的氣質，不過脫去《聲夢傳奇》的「外衣」後，Gigi其實與其他15，6歲中學生一樣。她說：「我好少去主動識人，識嗰幾個朋友都係由F.1識到而家。（性格內向？）係，鍾意喺屋企。有時出街見到好多人，就會有啲害怕，但係喺屋企嚟咗靈感就可以做啲嘢，相反出席活動見到咁多人，咁多歡呼，我又覺得自己自信心又提升咗，所以覺得自己好矛盾。」

炎明熹（Gigi）表示出街不時都會遇到fans。（葉志明攝）

Gigi參加《聲夢傳奇》後得到不少人氣，一夜之間變成了一個小明星。她表示感覺很有趣：「我噚日遇到個姨姨，佢見到我之後就問我：『HELLO GIGI，可唔可以同你影張相？』我：『你好你好。』嗰日係第一次見，但係嗰一刻相處人情味（好親切），佢唔會話：『喂，我哋嚟影張相。』又唔會：『HELLO明星你好。』嗰啲叫咩，個形容詞叫…人情味。」

炎明熹細細個識唱歌？（葉志明攝）

炎明熹說自己只是節奏比較好。（葉志明攝）

看着台上Gigi在台上演出，不禁會令人產生一個疑問：「炎明熹細細個識唱歌？」她就謙虛的回答：「係咪天生（識唱歌）就應該未知，有啲應該係天生，我喺節奏上面跟到個音樂去。」並表示這音樂天賦其實是姑丈發掘的：「有一日我喺個app到唱歌，我姑丈聽到就打電話過嚟：『你要唔要學唱歌？』我話：『好！』然之後就開始學唱歌，就係咁。」

訪問當日炎明熹的姑丈都陪伴左右。（葉志明攝）

她透露，父母因為工作關係而需要長期留在中國內地工作，自小她就與家人分開並由姑丈姑媽一家照顧，所以比賽後最大的心願就是回去探親。「佢哋都年齡大，所以我都好想可能放假去內地探佢哋。我都知屋企人出咗啲狀況，所以就想早啲返去探佢哋。」

炎明熹（Gigi）覺得自己與姚焯菲（Chantel）相比，有什麼優勝之處？（《聲夢傳奇》截圖）

姚焯菲（Chantel）和Gigi同為《聲夢傳奇》的大熱門，不少人都會兩者比較。Gigi說：「我哋賣嘅嘢都唔一樣，所以冇話邊個優勝。佢成個人都好sweet，因為我自己好內向同埋唔擅長表達，所以我想做一個入屋嘅歌手，令所有人都鍾意我，但係而家就...可能盡力做啦。我希望可以做到好似佢（Chantel）咁入屋嘅歌手，不過要慢慢探索。」

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