識貨｜陳自瑤擊敗黎諾懿再奪冠　王祖藍笑稱：係時候雪藏你

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-03 17:45

TVB綜藝節目《識貨》7月2日晚來到總決賽，最後兩強陳自瑤、黎諾懿需要在完全沒有劇本的情況下，靠口才、急才及轉數等說服現場觀眾購買其推銷貨品！最終經過兩輪比拚陳自瑤成功奪冠﹗

陳自瑤、黎諾懿成為《識貨》最後兩強﹗（影片截圖）

點擊睇第一集《識貨》陳自瑤不滿自己表現爆喊：

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繼《好聲好戲》後再度封冠，陳自瑤被封為「競技一姐」，佢謙稱：「口才真係無佢地咁好，所以要將勤補拙，最感動係其他參賽者都好幫手，好多愛多謝大家。」二人接受訪問時，黎諾懿聽到主持說王祖藍要雪藏YOYO，笑指：「講咩﹗唔會啦﹗一個咁努力嘅演員得到依家成績係應該嘅。一睇佢樣就知開始行運，拍唔切咋如果唔係今年衝擊埋視后呀﹗一個人行運時，做咩都好易得到。」

黎諾懿努力推銷﹗（影片截圖）

陳自瑤第一集崩潰爆喊，到總決賽自信滿滿﹗（影片截圖）

此時王祖藍經過被叫入鏡，黎諾懿提議下一季高層出戰跟YoYo比賽，祖藍笑稱：「嘩﹗大佬﹗邊敢呀，Yo姐﹗佢依家係全TVB嘅競技一姐呀﹗我覺得她參加港男都會贏冠軍﹗我唔係講笑，你最近贏到咁，係時候雪藏你﹗」令Yoyo好嬲又好笑，扮作氣憤稱：「真係慘﹗咁辛苦拍個節目，仲要被人雪﹗」

王祖藍笑言要雪藏陳自瑤。（影片截圖）