「大佬B」吳志雄復出? 新作與影帝古天樂合作：你寶刀未老

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-05 07:30

有傳吳志雄早年欠下巨債，最後由古天樂出手相助解困。二人難得合作，呢個廣告真係不能錯過。（影片截圖）

「大佬B」吳志雄淡出香港影圈後，改往內地登台唱歌「搵真銀」，不過近日網出流出一條佢同古天樂嘅短片，片中古天樂拿著放有巨款嘅手提箱，去到一個密室同吳志雄見面，並謂：「你退出江湖咁耐，都仲係寶刀未老。」之後吳志雄答他:「呢排風聲緊，全世界都搵唔到，我第一時間同你搵出嚟。」二人之後一手交錢一手交貨，古天樂打開手提箱後，看似十分滿意，並表示：「呢個好嘢嚟，用咗戒唔甩，你無理由唔識貨。」整個過程甚有江湖電影的味道。

看來吳志雄手上的東西十分珍貴。（影片截圖）

古天樂其後駕著超跑，並在電話向另一方表示：「乖乖哋，等我一陣，好快到。」鏡頭一轉，全片嘅唯一女主角黃翠如現身，只見佢步向古天樂時，嘴角不自覺含春，似乎十分期待對方帶回來的東西！到底是什麼令整件事那麼神秘呢？原來係汽車淨味香精！拎著香精嗁黃翠如十分滿意，並大讚古天樂表現，而古天樂此時說出的一句「紳士應該從細節取勝」絕對係全片嘅精髓所在。

黃翠如呢個笑容……（影片截圖）

翻查紀錄，這個廣告今年4月已在YouTube上載，雖然有影帝坐陣，再上豐富的情節而及有趣的對白，但沒似未有引起太多網民留意。至今都只有4萬觀看人次，實在是可惜！

點擊睇古天樂與吳志雄點交戲