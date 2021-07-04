James Corden節目食雞腳豬紅當懲罰　近5萬網民聯署指控種族歧視

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-04 18:36

現年42歲的英國名嘴James Corden，以主持節目《The Late Late Show》而人氣急升。節目其中一個真心話環節《Spill Your Guts or Fill Your Guts》，竟然惹網民爭議，更有近5萬人發起聯署指控種族歧視。

節目其中一個真心話環節《Spill Your Guts or Fill Your Guts》，竟然惹網民爭議。（畫面截圖）

《Spill Your Guts or Fill Your Guts》玩法跟真心話冒險類似，嘉賓或James Corden需要回答令人尷尬的問題，或者選擇吃掉桌上「令人反胃的食物」。一直以來，有多位明星參與拍攝，包括Justin Bieber、Kendall Jenner、地獄廚神Gordon Ramsay等。而節目中所謂的嘔心食物就有牛鞭、牛舌、豬紅、雞腳、燕窩、鱈魚精子、等亞洲料理，有位菲律賓裔Kim Saira的網紅在TikTok上表示這個做法是種族歧視，並指節目應該修正節目橋段或取消這個環節，更引起大批網民關注。

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事件持續發酵，更有近5萬人發起聯署望指主持人應該為此而道歉。另外，James Corden上周接受訪問時公開表示下次做這個環節時，絕對不會再用到相關的食物。雖然有很多觀眾都不認為James Corden的節目有什麼問題，但Saira卻認為James取笑亞洲食物的時候，其實已經越了界，建議他可以嘗試不冒犯到其他文化而達到同樣程度的喜劇效果。