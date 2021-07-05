電視大戰第二回│錢嘉樂谷德昭分途出擊 蝦頭大戰28位港姐

撰文： 林通賢 最後更新日期： 2021-07-05 07:00

電視大戰第二回合，由《刑偵日記》大戰《大叔的愛》展開。

電視大戰第二回合，上週開始，先有《刑偵日記》對《大叔的愛》，論網絡洗版程度，《大叔的愛》先拔頭籌，《刑偵日記》就比較慢熱，可能要點時間才「煲起」，不過進入第二週，戰況更激烈，第二回合戰線加長，周一至五22:30後 TVB有兩個新節目，分別是以街舞為主題《盛‧舞者》以及28位港姐的介紹節目《We Miss Hong Kong 美麗同行》，ViuTV就有以香港蝸居生活為主題的《納米無明火》及《生存演技派》。

谷德昭訪問了不少蝸居業主。

先說《納米無明火》，可能會覺得像J2長壽節目《安樂蝸》，但其實節目的切入點絶對不同，谷德昭以主持人身份探討，一班買了納米樓的業主，他們如何在狹小的家居生活，究竟花費整個人生在一個房屋上是否值得?預告見到幾位業主，要在擠迫的環境下晾衫、煮食，同朋友打麻雀，絶對是笑中有淚。

除了錢嘉樂外，王君馨、麥秋成亦擔任導師及評判。

同樣時段，TVB就製作了一個街舞選秀節目《盛‧舞者》，由錢嘉樂主持，大家即時會提出疑問，錢嘉樂識跳街舞?不過原來37年前參加無綫主辦的「霹靂舞大賽」，節目壓軸嘉賓是劉德華，那由他主持就變得順理成章，以跳舞為主題的綜藝在TVB實屬少見，放棄了穩打穩紮的煮食節目，可見王祖藍、曾志偉入主TVB後的求變的決心，除了錢嘉樂外，亦有女歌手Jace 陳凱詠，配答新鮮，至少不是大家眼熟的TVB女星。

矛盾角色衝突永遠有火花，ViuTV炮製這類節目相當拿手。

緊隨《納米無明火》播放的是由火火及蝦頭主持的《生存演技派》，這個半小時節目，主題是即使你不是演員，但在生活上都需要演技，玩兩個階層的衝突，上司與下屬，父母與子女，是ViuTV拿手的真人騷節目，而TVB就以《We Miss Hong Kong 美麗同行》迎戰，不過節目只得10分鐘，主要是介紹今屆28位香港小姐，用美女人海戰術，不過今年港姐暫時令人最有印象是東涌羅浩佳，其他未有太深印象，希望這個節目令大家對今屆港姐有多一些記憶點。