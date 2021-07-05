香港小姐2021丨梁允瑜被爆中學時期超火爆：過去嘅事我唔會收埋佢

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-07-05 18:52

Chloe做緊模特兒。（陳順禎攝）

TVB每年隆重其事的選美比賽《2021香港小姐競》將於九月舉行，經過一輪篩選，最終入圍28名佳麗，今天（5日）一眾佳麗出席記者會，這是她們首次會晤傳媒。

Chloe目標是能奪得冠軍。（陳順禎攝）

有「粗口港姐」之稱的23歲梁允瑜（Chloe）因參選港姐後，網上便流傳一段疑似是她爆粗的影片，影片中Chloe邊食魚旦邊爆粗，在今天記招時候Chloe大方承認是片中主角，「呢件事係有發生到，我承認。我覺得過去嘅事我唔可以抹走佢，唔可以忘記佢，反而我要感激過去自己先成就到依家自己。」但網友對於Chloe食住魚旦爆粗有些不解，她笑言：「呢個問題都好多朋友問我，我覺得食魚旦係香港地道文化，同埋我都好鍾意食魚旦，我希望再次買返屋企食。」

Chloe目前單身，拍過4次拖。（陳順禎攝）

另外亦有讀者繼續爆Chloe的黑歷史，指她在讀書時期是一名壞學生，說Chloe中學時期欺凌同學更試過老師責罵她堂上睡覺，一怒之下拎凳掟向老師，Chloe直言：「我頭先咁講，過去嘅事我唔會收埋佢，我係做過壞學生，我成班之中都算曳，所以我想同當時苦心教我嘅老師講多謝，我會做好自己。（會好奇邊個爆料？）邊個同學爆料我就唔追究啦，我反而覺得當時無論小學中學嘅我都冇依家咁健談，冇成日笑，會畀人覺得我好串喎，已經覺得我唔係一個好Nice嘅人。依家成長咗，唔會好似中學咁，我成日都畀中學同大學同學拎返出嚟笑我。」