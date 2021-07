撰文: 張嘉敏 最後更新日期: 2021-07-06 15:30

陳茵媺 (Aimee) 的寶貝女兒Camilla今年已經5歲,盡得媽咪優良基因的她真是愈大愈靚女。昨日Aimee於IG post了她與囡囡的合照,並留言表示:「I wish she could stay this little forever .... which will also mean I don't age at all!? .. Ohhhh... Win win situation! Agree? Hehe! #princessforever #bffs #girls #motheranddaughter #staysmall #aginggracefully #camillachan #minime」笑言希望囡囡永遠這麼細個,這也就代表她不會變老,雙羸。相中的Aimee與囡囡同樣戴上后冠,Camilla與她長得餅印似的,網民都大讚她又靚又可愛,有網民就表示:「絕對有潛質選港姐呀」。

點擊圖輯睇Aimee與Camilla的餅印樣以及她的性感靚相: