曾奪「最期待復出女優」排行榜亞軍　河北彩花引退3年宣布回歸

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-08 00:30

因擁有豐滿上圍和傲人身材而被封為「直球偶像」的日本女優河北彩花，在3年前於暗黑界銷聲匿跡，直到上月（6月）突宣布回歸，令粉絲驚喜振奮。2018年4月出道的她，雖僅發布過6條影片，卻因她的顏值與表演讓觀眾印象深刻，成為強力新人。雖才剛剛復出，但其新作、精選，以及過去的作品都再次熱賣，爬上本月銷售排行榜第一名。

今年21歲的河北彩花擁有鄰家女孩的甜美外型，被片商S1冠上「直球偶像」封號，甫出道就引起轟動，受到觀眾喜愛。然而推出6部作品後，正值火紅的她卻突然消失，這也讓她被網友們票選為「最期待這位女優復出」排行榜的亞軍。暨上月河北彩花宣布回歸，粉絲們行動力挺，讓她的復出作品藍光版及DVD版全數攻佔成人網站當月排行榜冠軍、殿軍，延續出道佳績。

「最期待復出女優」排行榜亞軍宣布回歸！點圖放大看更多河北彩花性感美照👇👇👇

+ 7 + 7 + 7

過去不玩社群媒體也不參加露臉活動，非常有神祕感的河北彩花，近日首度透露消失原因，原來當年因為隱瞞家人偷拍謎片，雖然極力向親友隱藏與否認，最後仍紙包不住火，身分曝光後令她十分困擾，無奈只好全面取消相關工作。直到她看到影迷的評論，才發現自己受到大量粉絲喜愛，遂決定復出。

而河北彩花重回工作後，不走過去神祕路線，6月底開通個人Twitter帳號，不時更新美照、可愛影片和粉絲互動，也透過帳號宣傳新作，吸引數萬名粉絲追蹤，與觀眾增添親近感，拉近不少距離。

同場加映：欺詐劇團｜蔣家旻做AV女優假戲真做 同場70歲潘志文亦有大膽演出（點圖放大瀏覽👇👇👇）

同場加映：欺詐劇團｜蔣家旻做AV女優假戲真做 同場70歲潘志文亦有大膽演出（01製圖）

+ 28 + 28 + 28

延伸閱讀：

林昶佐「記者會前」2張照片曝光 網友秒懂為何自治會長如此憤怒

奇葩客人太多 14個案例讓服務業大崩潰！

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】