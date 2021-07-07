【慾罷不能】再有女參賽者加入即成男士獵物　劇迷狠批整容過度

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-07 13:00

Netflix人氣真人騷《慾罷不能》（Too Hot To Handle）第二季共10集，已於上週火辣回歸，並登上全球排行榜第二位。有大批網民都表示今季參賽者比起上季更高質，可惜經過兩位參賽者被踢出局後加入的女參賽者，都被網民指低品質，其中一位更被批評過度整容為「Francesca 2.0」。

慾罷不能｜饑渴參賽者比首季更狂野 5大美女誘惑肌男：要食咗佢

今季玩法跟首季差不多，所有人在一個月內都不准發生任何形式的性行為，就連接吻或自行解決都禁止，成功過關的話就能奪得10萬美元的獎金（約77萬港元）。如果參賽者在互相了解的活動期間破戒，獎金就會按親密程度扣減，不過今季最後能夠奪得獎金的只有一位參賽者。

10位參賽者都是型男索女。（Netflix）

繼Kayla、Peter、性感機師Christina和Robert被踢走後，《慾罷不能》團隊就加入了三位新成員，包括過度整容的「Francesca 2.0」Tabitha、Elle及Joey。身材最為出眾的Tabitha原本跟Chase為一對，但因為同時對心有所屬的Cam感興趣，更私下約對方鴛鴦戲水而成為劇迷最討厭的參賽者之一。

點擊下圖看三位新加入參賽者的靚相：

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