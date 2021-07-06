大叔的愛︱Asha暫住Edan家中睇埋全相　Anson Lo勁無癮

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-06 22:56

Edan同Asha本身係青梅竹馬，要發展感情其實不難……(影片截圖)

今晚(6日)播出的《大叔的愛》講到楊偉倫誤墜騙局簽下賣樓合約，Edan擔心二人的同時，Asha突然搬到其家中暫住，原來是Anson Lo的主意。自從搬入Edan家中後，Asha不時與他飲酒吹水，弄得一團亂，要Anson Lo收拾爛攤子。Asha與Stanley約會，喝醉了返家，走進洗手間時，原來Edan正在洗澡，看到全相的Asha只懂傻笑。Edan照顧Asha的時候欲吻她，但最後因對方嘔吐而無法進行，一直在房的Anson Lo，因知道了二人的舉動而感到不是味兒。

Stanley約會Asha時，聽到她頻頻提起Edan而感到十分無癮。（影片截圖）

至於留宿餐廳的楊偉倫，則頻頻獲練美娟的關心，除大講笑話開解對方外，又賣力為他解解樓約問題，感情似乎在萌芽。在日版《大叔的愛》中，主要講述三位主角（春田創一、黑澤武藏、長谷川幸也），而沒有太多支線發展，但在港版的故事中，Stanley 將與簡慕華有感情戲，而練美娟與楊偉倫的發展，監製盧思麟(Tommy)之前亦預告過將會十分有趣。

Anson Lo又傷心了。(影片截圖)

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