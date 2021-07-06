Anson Lo生日｜巨型廣告牌吸引李司棋合照：年輕偶像好厲害

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-07-06 23:58

星期三(7/7)是MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）的26歲生日，神徒（其粉絲名稱）為其準備一連串的生日應援，有花10萬元在尖沙咀巨型廣告牌、粉紅色「教主巴士」、在全港多個巴士站燈箱亦有播放教主的舞台片段或劇集《大叔的愛》片段等等，為教主（Anson Lo）鋪天蓋地式慶生。

Anson Lo後援會原定在尖沙咀巨型廣告牌前，派發生日手幅，有數百神徒等候。（葉志明 攝）

日前Anson Lo後援會準備在尖沙咀巨型廣告牌前派發生日手幅，以及集合一班神徒影大合照，但有兩架警車到場，並呼籲人群散去，又解釋派小禮物係可以，但並不建議大合照，因為會違反限聚令。

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今日，活躍於社交平台的司棋姐李司棋亦有到尖沙咀的巨型廣告牌與教主合照，她更在IG寫上：「到海港城購物，途中看到很多Anson Lo fans爭相拍照，我也影埋一份，年輕偶像好厲害。」

李司棋亦有到尖沙咀的巨型廣告牌與教主合照。（IG@李司棋）

即睇Anson Lo盧瀚霆26歲生日，細數你不知道的教主十件小秘密：

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