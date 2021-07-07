陳潔玲、鍾舒漫隔空罵戰互爆黑材料　邊個支持者比較多？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-07 13:45

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭。昨日（6/7），陳潔玲在社交網站中直指自己受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，直斥對方是「廢物」，並謂「你私底下啲猥瑣嘢我都費事喺度講了，你知我知全行都知」。

陳潔玲自爆遭鍾舒漫男友滋擾 直斥對方廢物：我會親手送你落地獄

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及後，鍾舒漫亦有在社交網站發文反擊，不但直斥對方為呃Like做善事，更前言不對後語，明明向Steve借閱兩本祼體寫真集，卻對他人稱「女人睇鹹書黎做乜」，而鍾舒漫亦有在限時動態中寫道「衰到咁嘅女人真係第一次見」，又叫對方請勿再於凌晨時份傳恐嚇訊息。

鍾舒漫長文反駁陳潔玲：衰到咁嘅女人真係第一次見

鍾舒漫與陳潔玲各自在社交網站發文隔空罵戰。（Instagram/@chungshersher）

到底外界傾向撐邊個？單計上述的陳潔玲Facebook帖文，便有逾2,500名網友讚好，而鍾舒漫的三段IG帖文，最高一段則逾1,200讚好，大約是陳潔玲一半。雖然陳潔玲Like數較多，但未有太多圈中人支持，相反鍾舒漫便引出多名藝人留言力撐，當中包括王君馨以及衛蘭、衛詩兩姊妹。

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