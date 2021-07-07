大叔的愛｜Anson Lo再次表白Edan　簡慕華終放下黃德斌

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-07 22:52

Anson Lo突然話要搬走，又祝福Edan同Asha。

今晚(7日)播出嘅《大叔的愛》承接上集講到Asha暫住Edan家中後，她問到Edan與Anson Lo的感覺發展如何，但Edan只表示「我同阿牧無可能架啦」，期間，Edan看到Stanley致電給Asha，竟要求她不要接電話，關係十分曖昧。另一邊廂，Anson Lo突然以轉換環境為由，表示要搬到陳子豐家中，Edan感到不捨，從後上前抱著對方。其後，Anson Lo一直迫問為什麼不讓他走，並再一次表白:「如果你同梓芊（Asha)無嘢，即係可以同我一齊。」

Edan即時撲前攬實。

簡慕華決定放下黃德斌。

Stanley雖然因Asha反應冷淡而感到失落，但在工作方面並沒有鬆懈，努力為簡慕華尋覓新樓盤，言談間，簡慕華表示急於搬走，是因為自覺與黃德斌緣盡。黃德斌在公司關心Stanley的工作業績，除向他交代簡慕華的生活習慣，又表示願意在背後出錢，好讓他早日為她覓得新居。簡慕華眼見黃德斌十分失落，表示已知道他被Edan拒絕，並鼓勵他不要輕易放棄，之後又拿出簽好了的離婚協議書，提議一齊遞交再好好拍最後一次拖，似乎真的完全放下了黃德斌。

與Stanley因為搵樓而多咗題話。

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