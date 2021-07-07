鍾舒漫反擊陳潔玲第四彈　斥對方曾教唆呃顧客：乜都係吹

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-07 21:15

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭。昨日（6/7），陳潔玲在社交網站中直指自己受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，而鍾舒漫亦有隔空反擊，直斥對方前言不對後語。

陳潔玲自爆遭鍾舒漫男友滋擾 直斥對方廢物：我會親手送你落地獄

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今日（7/7），鍾舒漫再度在IG發功，不但直指對方曾教唆她推銷濃度與產品說明不同的消毒水，更公開一段錄音，錄音中的女聲說：「我哋乜都係X吹，因為今次我哋呢隻樽，同原本肥仔樽唔同，乜都係吹，總之你Sales上身就得，話因為呢個樽靚啲、配方唔同，乜都得。」

之後，鍾舒漫又叫陳潔玲不要再屈她「輸打贏要」：「老實講幾萬蚊輸贏問題不大，唔使再放大。你係操盤人，投資者問你嘢你都唔答。成盤生意我全程喺一片迷霧裡面，要我搵資源畀你，搵客畀你，你就幫我得失人，要幫你抹Pat Pat，我唔係你阿媽，呢個先係我離開退股嘅原因。咁樣叫做止蝕，OK？」她更稱自己堅持入稟的原因，是對方「無品」、「詆毀我人格」和「騷擾我朋友」。

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