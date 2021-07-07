獨家︱陳潔玲絕地大反擊　爆鍾舒漫男友走數鐵證：以後會帶眼識人

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-07 23:15

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭。昨日（6/7），陳潔玲在社交網站中直指自己受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，而鍾舒漫亦有隔空反擊，直斥對方前言不對後語。

陳潔玲自爆遭鍾舒漫男友滋擾 直斥對方廢物：我會親手送你落地獄

鍾舒漫反擊陳潔玲第四彈 斥對方曾教唆呃顧客：乜都係吹

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陳潔玲接受《香港01》訪問時便指自己「爆大鑊」是因為上周四（1/7）發現Steve企圖登入我公司電郵偷取資料：「好彩及時發現，公司資料先未至於外泄，我唔明白佢哋既然選擇咗用法律途徑去解決呢個糾紛，點解私底下仲要做呢啲偷雞摸狗嘅事，呢個行為嚴重僭越我底線，我決定唔會再啞忍同姑息，但因為我公司冇財產損失，如果選擇報警或去告他們都好浪費時間同精力，所以我選擇咗直接X佢哋。」她又指對方選擇公開截圖：「其實我鬧得佢哋最到位嗰啲，佢哋就唔公開，搞到啲『連登仔』話我鬧人鬧得太空泛唔識鬧人。」

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提到鍾舒漫直斥她在借寫真一事上前言不對後語，陳潔玲堅稱自己從未問過他們借書：「係佢男朋友放低咗兩本鹹書喺我Studio，一直都唔拎返走。（你自己點睇件事發展成咁？）首先我可以發誓，喺呢個金錢糾紛入面，我說嘅全部都是真話，如果大家睇番舊年的新聞，其實佢哋當初誣衊我食人血饅頭、呃佢哋錢等，記者朋友們都跟咗上法庭旁聽，客觀事實只係雙方合作做生意，佢中途想離場，大家同意咗退貨，我要求佢簽份協議書，雙方都唔好賤賣啲貨品，佢死都唔肯簽，大家嗌交，然後佢就告我，話我爭佢錢。點解咁輸打贏要咁賴皮嘅人仲要自稱基督徒去攞光環？Sorry，我唔認同。」

陳潔玲、鍾舒漫隔空罵戰互爆黑材料 邊個支持者比較多？

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陳潔玲又大爆Steven曾經走數，之前找一名編劇撰寫文本，最後卻指其態度欠佳，所以不出糧，更在群組中出言奚落對方：「剛剛開始同Steve做朋友嗰時，他日日話自己好可憐，今次教訓真係好大，我以後會帶眼識人。」

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