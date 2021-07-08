58歲關之琳食肥咗驚現包包面反而可愛　1.5億豪宅奢華角落成焦點

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-08 16:49

現年58歲的關之琳 (之之) 無論樣貌身材多年來都keep得好好，是圈中的凍齡女神。她早前曾拍片分享自己怎樣做運動keep fit，又表示自己從不戒口，喜歡吃什麼便吃什麼。不過，其實女神都會吃得胖，並非食極唔肥。

現年58歲的「大美人」關之琳（之之）保養得宜，她亦不時在社交平台分享護膚和Keep Fit心得。（微博圖片）

之之拍了一條短片影住自己大啖大啖吃漢堡薯條，吃得相當滋味，餐桌上還有很多油炸美食。片中的她明顯比前胖了些，由原本的尖面變得面圓圓，包包面配合埋她的食相，流露出真性情，又増添了幾分可愛。她表示：「我怕胖呀，所以就重了很多磅，嗯，沒辦法，太好吃了」不少網民都大讚她面上有些肉肉顯得更漂亮，看來更年輕。

而一眾網民的焦點還落在她身處的豪宅之上，雖然這並非之之的豪宅首曝光，但從這個角度影的飯廳真是大得驚人，公開了寓所其他部分，裝潢極具奢華氣派，盡顯時尚品味。最震撼是一排影都影不完的連綿大窗加上窗外開揚靚景，實在令人看得心曠神怡。

之之現居住在半山的地利根德閣，豪宅佔地3000呎，市值約1.5億港元。她的豪宅不但居高臨下，更可以180度飽覽維港靚景，家中亦可以欣賞煙花。之之於去年曾於IG上載她一邊在家中嘆茶，一邊看着窗外雙彩虹美景靚相，認真識嘆。

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