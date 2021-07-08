33歲陳潔玲「戰火」中宣布婚訊　月內下嫁畫家男友︰謝謝你包容我

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-08 20:30

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭。前日（6/7），陳潔玲在社交網站中直指自己受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，而鍾舒漫亦有隔空反擊，力數對方不是。

陳潔玲、鍾舒漫隔空罵戰互爆黑材料 邊個支持者比較多？

鍾舒漫反擊陳潔玲第四彈 斥對方曾教唆呃顧客：乜都係吹

獨家︱陳潔玲絕地大反擊 爆鍾舒漫男友走數鐵證：以後會帶眼識人

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在「戰火」仍然持續的昨晚（7/7），陳潔玲在社交網站透露男友謝趠汎（Victor）擔心到發燒：「睇住你好頻撲幫我整理法庭文件、搞到通宵冇得瞓，但明明第二朝要早起做嘢同教畫，睇到我好心痛，覺得為什麼這個世界，總是人善被人欺，欺負我都算了，繼而『中二病』發作做了些蝕底事，你同全村人撳都撳我唔住，結果擔心到病咗。」

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陳潔玲亦有在帖文中宣布婚訊：「我哋今個月都要結婚啦，我會乖，我會聽話，老公説的永遠是對，人生有限，流氓無賴永遠不值得我們去浪費時間，我們應該一起專注努力自己的未來，一起互相學習和成長吧，陳潔玲從來不是完美的人，謝謝你包容我的一切，謝謝你一直以來的不離不棄。」至於婚禮安排，陳潔玲接受《香港01》訪問時便說：「暫時簽咗紙先，要睇吓疫情發展。」