古天樂旗下公司女團SKYLE　以舞蹈影片首度公開成員

撰文: 黃梓恒 最後更新日期: 2021-07-08 19:15

天加一文化傳媒韓國公司One Cool Jacso與擁有不少綜藝節目及電視劇版權傳遞娛樂的主要投資者聯手成立的Good Luck Entertainment 於29日公布已確定韓國及中國合作的四人組女團SKYLE將於7月中出道發表新歌,今日SKYLE的所屬公司GOOD LUCK ENTERTAINMENT表示「已確定19日出道,並透過官方Youtube頻道首次公開了表演影片。」

SKYLE 為亞洲娛樂公司合作推出的四人組KPOP女團。出道前被選為國際運動品牌代言人,令全亞洲對她們充滿好奇。所屬公司透過舞蹈影片讓大家率先一窺戴著神秘面紗的成員。成員們利用 'In The Name Of Love'(Martin Gattix, Bebe Rexha), 'The Jump off'( Lil' Kim), ' Party, Feel, Love'(泫雅Feat. DAWN)等歌曲展現了華麗的舞蹈實力。在flexible dance影片中,兩位成員以180度劈叉和翻跟斗等展現了驚人的柔軟度。於另一個小隊舞蹈及團體舞蹈裡,以充滿魅力而有力的群舞征服大眾視線。

SKYLE即將正式出道。

SKYLE所屬公司相關人士表示「不僅是唱功,全部成員都是可以編舞的實力派。我們即將公開成員的詳細資料,敬請期待。」以表演影片為開始,SKYLE會依次公開概念照、曲目列表及highlight medley、團體影片預告及MV預告等。