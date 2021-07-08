消費券｜4大領取途徑廣告大比併　ViuTV或成最大贏家？

$5,000元「電子消費券計劃」周一（5日）起接受登記，市民可透過Tap&Go、八達通、Alipay及Wechat Pay四個途徑申領，相信大眾近日無論是看電視、還是乘公共交通工具都不難見到相關廣告；為吸引受眾四大平台找來不同藝人宣傳，而藝人的選擇盡顯品牌定位，目標受眾似乎也大相逕庭。

Tap&Go選擇了近來炙手可熱男團MIRROR成員、兼憑着《大叔的愛》人氣更上一層樓的Edan（呂爵安）拍電視廣告，影片上載到YouTube一個月便吸逾96萬觀看；另外Tap&Go亦在YouTube頻道「試當真」投放廣告《80樓C座之精明消費券》；明顯主打年青一代市場。八達通同樣請得MIRROR成員Ian（陳卓賢）及最受歡迎女歌手林二汶拍攝TVC廣告，而「Take it easy」旋律可謂十分洗腦，1分鐘廣告在兩星期內吸115萬觀看；另一版本的廣告則邀請了ERROR及Do姐（鄭裕玲）大玩流忍者風格，令觀眾相當受落。

除了MIRROR及ERROR所屬的ViuTV分佔兩家廣告資源成最大贏家外，另外也有人成功食兩家茶禮？