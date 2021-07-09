獨家︱陳潔玲爆鍾舒漫搵「猛人」幫拖：佢哋開庭前搞咗場大龍鳳！

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-09 00:00

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭，案件正排期審訊。前日（6/7），陳潔玲在社交網站中直指自己受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，對方更企圖竊取其公司資料，而鍾舒漫亦有隔空反擊，她之後接受訪問時更直指陳潔玲「精神係有啲問題」、「好似鬼上身」。

陳潔玲最近與鍾舒漫爆發隔空罵戰，戰況更不斷升級。（資料圖片）

鍾舒漫擔心人身安全已報警 直斥陳潔玲精神有問題：佢好似鬼上身

獨家︱陳潔玲絕地大反擊 爆鍾舒漫男友走數鐵證：以後會帶眼識人

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繼之前大爆Steve曾經「態度欠佳」為由拒絕支付一名編劇的酬勞後，陳潔玲今日（9/7）再爆「四萬蚊事件」內幕：「佢哋班人好鍾意調番轉件事嚟講，我最多都係WhatsApp用粗口鬧佢哋，呢個行為最多都只係『中二病』病發、發下脾氣，但佢哋舊年12月開庭之前，搵咗佢哋個『政協契爺』叫我入元朗，逼我畀番錢佢哋，搞咗一場大龍鳳，最後有啲長輩出嚟平息件事先不了了之。」她又發誓事件千真萬確：「但佢哋又夠唔夠膽認自己搵政協契爺撐腰呀！（邊位政協？）我唔公開得。」

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陳潔玲又指最費解的是，鍾舒漫一方既然選擇用法律途徑解決，為何還不停做出一些無賴行為，企圖顛倒是非：「我哋曾經傾過和解，支票我都開好，協議書都簽埋名，但係去到最後一刻，佢哋反口，堅持加一句『保留一切追究權利』，搞到負責協調嘅人都嘔白泡。」

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