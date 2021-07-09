45歲趙薇素顏示人膚質細緻更勝少女　愛用平民保養品隨時保濕　

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-09 13:15

45歲趙薇出道將近30年，1998年憑藉《還珠格格》爆紅，至今仍在影視圈屹立不倒，雖然身形偶爾有點變化，但外貌似吃了防腐劑一樣多年不變，她今天在社文平台上傳一張素顏照片，連眉毛都沒有畫，一雙大眼睛依然靈動攝人，膚質非常好，光滑細緻更勝少女。

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其實趙薇不時以素顏示人，曾經她也因為亂塗護膚品引致過敏，之後她選用護膚品都以不過敏為重點，之後才看效果。以下是她的護膚心得！

趙薇不時以淡妝或素顏示人。（趙薇IG）

注重清潔和保濕

趙薇平日拍戲經常要化妝，上妝前她一定會先敷面膜，偶爾搭配乳霜厚敷，讓皮膚更細嫩又貼妝，不容易缺水。收工回家第一件事是卸妝洗臉，然後上化妝水，她特別喜歡滋潤感強的化妝水，她認為保濕能力較強。

保濕非常重要，能防止皮膚老化。（趙薇IG）

萬能凡士林便宜又滋潤

趙薇出道以來，最喜歡用的保養品，居然是十蚊就能買到的凡士林，她會隨身攜帶，用途多多，可以當護唇膏，或是塗上唇膏之後，再上薄薄一層，增加水亮光感；也能當指緣油防倒刺；亦能當護髮油來用，原本乾燥的肌膚、頭髮也能立刻得到了滋潤。

身體排毒是凍齡秘訣

趙薇除了搽護膚品之外，吃也同樣重要，每天一定會吃蔬菜生果，早餐或晚餐偶爾也以水果餐取代正餐，定期清清腸胃，腸胃健康皮膚自然好！

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