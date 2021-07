爬何超蓮頭　「賭王最索外孫女」何鍶珩被男友童話式求婚

撰文: 黃欣華 最後更新日期: 2021-07-09 14:52

賭王何鴻燊二房女兒何超鳳與前夫何志堅所生的大女何鍶珩(Beatrice)雖然比較低調,但樣子甜美的她一直被封「賭王最索外孫女」。日前,她在IG公佈被拍拖三年的外籍富二代兼金融才俊男友Greg求婚,照片中Greg在古建築面前拿著鑽戒跪在地上,她更用灰姑娘故事的一句:「Princesses go where the princes go. They go to Princeton.」來形容這場夢幻的求婚,她更感激男友和朋友們令她夢想成真。

何鍶珩(Beatrice)外形似足洋娃娃!(IG/@xx.beatrice.xx)

在求婚成功之後,男友又帶著何鍶珩一起舉行慶祝派對。在派對上,何鍶珩十分的開心,期間的她站在椅子上與男友一起甜蜜相擁親吻。何鍶珩畢於在美國名牌大學普林斯頓(Princeton University),主修英文,之後再讀市場學碩士,非常上進。而何超鳳公開大讚Greg有禮貌,三人更曾同遊義大利。讓人想不到的是,何鍶珩會先一步走在何超蓮與竇驍的前公布好消息!

恭喜晒何超鳳嫁女啦!(資料圖片)

