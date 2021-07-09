刑偵日記｜王浩信直言收視不代表質量：個審視角度可以拉闊少少

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-09 21:15

無綫劇集《刑偵日記》播出兩周以來大受好評，無不為劇情發展感到驚嘆。不過《刑偵日記》的收視似乎就因為對不上家庭觀眾的口味，而首周直播平均收視只得17.5點，首集跨平台收視亦只得22.4點，成績令人大跌眼鏡。

今集嗰集都好好睇。（《刑偵日記》截圖）

日前第9集惠英紅（飾楊碧芯，芯姐）精神病復發，精神崩塌的演釋方式令觀眾看得拍案叫絕，愈睇愈心寒。來到今晚一集第10集，劇情就回歸到《刑偵日記》男主角王浩信（飾葉勁峰/朱璣）身上，因為袁偉豪（飾韋睿傑）的透導而企圖「謀殺」第二人格朱璣。

上一集係惠英紅「個人表演」。（《刑偵日記》截圖）

談到王浩信在《刑偵日記》與《反黑路人甲》之中，角色的差異，他接受《香港01》訪問時就說兩者之間稍有不同：「《反黑路人甲》係喜劇，所以重點唔係擺喺人格轉換，《刑偵日記》係一套幾破格嘅戲，當中有好多謎思，但係謎思並唔會一集就話畀觀眾聽，要觀眾慢慢投入個世界（先會知）。每個人都有唔同人格，只係未去到人格分裂嘅程度，所以你見到葉勁峰同朱璣好明顯唔同，但係兩者都會有共同點，葉勁峰會似朱璣咁溫柔嘅時候，朱璣亦會宥燥底嘅時候。」

王浩信直言收視不代表質量：「其實會唔會有一大部份觀眾已經喺平台睇咗呢？我相信都有。」（資料圖片）

對於《刑偵日記》的首周收視，王浩信就覺得收視並不能完整地衡量一套劇集的好與壞。他說：「同收視去衡量《刑偵日記》嘅質量係唔公平，因為第一集已經喺一個月前已經出咗街，平心而論，如果買個盒子，其實大家喺好耐之前已經睇咗。喺香港電視上都只係上個星期嘅事，其實會唔會有一大部份觀眾已經喺平台睇咗呢？我相信都有。」更表示早在香港播出前。已經有觀眾在網上討論，到日前更已有人討論結局劇情。

王浩信表示好多人已經上網睇劇，直播收視並不是唯一指標。（資料圖片）

他也表示，現今世代觀眾的收睇方法已經不同，不單止會在電視機收睇：「無論係Netflix、內地平台或者Youtube又好，其實多咗觀眾用電話、iPad睇劇，如果而家仲用開電視去計成績如否，我覺得大家個審視角度可以拉闊少少，大家去睇返上咗嘅平台，得到嘅口碑。大家可以睇吓微博，係上咗6-7次熱搜，一個全香港製嘅劇集上熱搜，係一件唔容易嘅事。」最後他說，只是想為劇集平反，並非批評「用收視作準則」這個方法。

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