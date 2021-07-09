「富貴KOL」雪姨出身公屋單親家庭　自揭如何月儲五千白手興家

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-09 21:00

著名YouTuber雪姨（Sharon Yung）近年頻頻走入大眾視線，她熱衷做生意而且投資有道，豪言「未曾生意失敗過」，是陳凱琳的生意伙伴，去年10月「一炮過」付約950萬元購入已故才女林燕妮位於北角寶馬山花園的故居，贈給母親，早前又再度買入北角半山另一豪宅單位，因而有「富貴KOL」之稱。她曾透露自己公屋出身，單親家庭長大，今日所有靠自己白手興家。

雪姨與陳凱琳是閨密兼生意伙伴。（IG/@snowqueenhk）

雪姨多次公開表示自己公屋出身，6歲那年父母離異，與母親相依為命，不過雪姨性格樂觀，反而認為母親選擇離婚而不啞忍是一件很有型的事，但她長大後亦明白母親當時非常痛苦，令雪姨更懂得疼惜她，買近千萬豪宅孝順媽媽。她在最新的影片中說：「無論我當時點激嬲佢，每個星期一佢都會擺400蚊喺電視機頂，4年級時仲叫我箍牙，即使家庭環境好窮，但佢將最好嘅都畀我。」

雖然家庭破碎，但母親把最好的都留給女兒。（影片截圖）

媽媽一手將雪姨養大，她去年買千萬豪宅贈母親。（影片截圖）

雪姨千萬豪宅贈母，點擊圖片：

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沒有父蔭的雪姨如何賺取第一桶金？她曾拍片分享致富之道，初出茅廬的她，月薪$8500，每月一出糧將$5000放進另一個戶口存起來，加上當年利息高，兩年便儲了十多萬。雪姨強調「節流不會發達，還需要開源」，她以這筆儲蓄買股票投資，獲利後又轉買窩輪等高風險投機滾大身家。

除了買股票之外，她空閒時間寫blog分享扮靚心得，算是初代的KOL，有生意頭腦的她看中這行的發展潛力，開設經理人公司，招攬YouTubers齊齊搵銀。雪姨目前坐擁8間公司，生意涉及多個範疇，更與陳凱琳合作推出卸妝棉，早前透露二人將有新搞作。

點擊下圖睇雪姨靚相︰

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