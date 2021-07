現年46歲的前港姐冠軍郭羨妮(Sonija)2011年低調下嫁內地動作導演朱少傑後誕下一女;2015年離巢無綫後,不時在社交媒體分享日常生活。周五(9日)郭羨妮罕有地上載一家三口的全家福並寫道:「Back to the real me. Family time,chill time。(回復真實的我,家庭時間,放鬆時間)」相中現年9歲的女兒很是精靈可愛,完美遺傳了母親的優良基因,看上去還有幾分混血的感覺,是個名副其實的美人胚子,連網民都紛紛大讚幸福又溫馨;同時亦有網民指素顏的郭羨妮美貌十年如一日,時間彷彿還停留在參選香港小姐那時。