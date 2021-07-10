楊洛婷初生囝囝發燒入院　感無助：兩星期大被抽脊髓液好心痛

撰文： 洪曉璇 最後更新日期： 2021-07-10 12:55

楊洛婷6月尾宣布卸貨，為老公黃天翱（Tim）誕下第二胎。（IG：@rabeeayeung）

逐格睇楊洛婷9分鐘push 7次誕下囝囝Tristan：

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楊洛婷6月尾宣布卸貨，為老公黃天翱（Tim）誕下第二胎，更上載短片表演「如何優雅地生BB」。正在坐月的Rabeea 7月9日上載新相，驚見她身處醫院，原來是初生囝囝發燒：「睇住我兩星期大嘅BB 被抽血、抽脊水（脊髓液），插尿道管放尿，好心痛。」

楊洛婷初生囝囝發燒送入急症室。（IG：@rabeeayeung）

Rabeea囝囝Tristan本已出院，之前開開心心一家四口拍攝全家福，想不到突然發燒令Rabeea非常擔心：「好多朋友問我坐月係咪坐得好開心，其實我係好擔心。尋日Tristan 無端端發燒，我即時帶佢入急症室，醫生話我哋要留院做測試同種菌。睇住我兩星期大嘅BB 被抽血、抽脊水（脊髓液），插尿道管放尿，好心痛。雖然我應該喺屋企坐月，但係而家我哋兩個就要乖乖地住喺醫院一星期等報告。同一時間Tanya又開始發燒，真係好難過呀。」

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