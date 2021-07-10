愛回家︱細龍太終極消失　與細龍生離婚互相剖白愛意宣言勁感人

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-10 15:27

無綫人氣處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》入面最受歡迎的CP之一：細龍生 (鄭世豪飾) 與細龍太 (陳偉琪飾) 這一對，隨住陳偉琪 (Vicky) 去年8月因醉駕，其後被公司雪藏，細龍太就慘被飛起，劇情自8月初交代她飛了去美國散心，自始就再沒有在劇中出現。今年6月她宣布正式約滿無綫離巢，這亦意味住細龍太一角將會消失。日前劇情終於交代細龍太的終極離開，安排她與細龍生離婚，講述細龍生收到她透過律師發出的離婚協議書，這對CP正式同大家告別，令觀眾和網民都十分不捨。

細龍生細龍太曾是劇中人氣cp。(ig圖片)

兩人分別於IG post了他們昔日拍攝時的花絮靚相，重溫以往甜蜜時光，並以角色身份向對方剖白愛意以及離婚心情：

細龍生留言表示：「維護你 像武士 有誰可以 #珍妮武士 最終都係唔可以再維護你了。。。。好開心呢幾年嚟的合作，由最初不是咁熟，到後期嘅真誠溝通，在初始嘅拍攝技巧要不停地提醒你，到你終於上晒手，不用再被我煩，又再到最後最後我反要不停請教回你教導，總括嚟講係真心開心的。。。。只可惜也等不了你回來，真的要離開我了，希望你搵到個好歸宿，快快又結婚，好好地生活，有緣的話再一齊玩過啦。。。。會努力重新出發的 廢柴老公 上。#只准你話我是傻 」細龍太就回他說：「愛你廢柴老公。」

細龍太就表示：「沒有人比你更寵我。沒有人比你更盲目地愛我。是我沒有福份，不值得你繼續堅持等下去。你值得更好的。廢柴老公，我愛你。答應我要一直傻下去！#只准你話我是傻」而細龍生竟回應她說：「放心~我會努力搵更好架啦。」

重溫細龍太細龍太甜蜜片段以及他們的感人post：

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仲有細龍太靚相：