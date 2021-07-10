阿Sir早晨︱張慧儀告別純真拍艷片　現實都係「三級片女星」？

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-10 23:05

無綫（TVB）劇集《阿Sir早晨》（1994）最近在翡翠台深宵時段重播。劇集除了是黎明最後一套為TVB拍攝的電視劇集，亦是張慧儀的早期作品。張慧儀在劇中飾演「唐寶珊」一角，角色因為決意去拍三級片而與「祝大保」黎明分手，後來更一炮而紅並被富商包養。

張慧儀為拍三級片唔要黎明。（電視畫面）

張慧儀在戲中「告別純真」。 （電視畫面）

無獨有偶，張慧儀本人亦拍攝過多套尺度甚大的電影，包括《強姦3OL誘惑》（1998）、《原始武器》（1999）和《獸性新人類之艷星劫》（2002），當中最性感的絕對是《原始武器》中半裸上陣的畫面。

戲中，張慧儀與歐錦棠在新婚當晚遇上三名歹徒，歐錦棠慘遭殘殺，張慧儀雖然倖存卻被輪姦。張慧儀為了復仇，苦練身手之餘，更學習勾引男人的技巧，令歹徒露出破綻，趁機殺死對方。最終她在趙文卓的幫助下，成功報仇，殺死三名歹徒。

點擊下圖觀看《原始武器》精選畫面：

+ 27 + 27 + 27

《原始武器》張慧儀從影最大膽演出 曾經都係晶女郎

重溫張慧儀《強姦3OL誘惑》性感演出：

+ 4 + 4 + 4

相信不少觀眾都認定張慧儀是「三級片女星」，然而她從未演出過任何一套三級片，上述的《強姦3：OL誘惑》、《原始武器》和《獸性新人類之艷星劫》，其實在香港電影分級中只列為「IIB」級。