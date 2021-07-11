鍾舒漫男友林灝軒被傳性騷擾女藝人　曾發聲明否認事件：諗過輕生

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-11 01:08

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭，案件正排期審訊。日前，陳潔玲在社交網站中直指自己受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，對方更企圖竊取其公司資料，而鍾舒漫亦有隔空反擊，她之後接受訪問時更直指陳潔玲「精神係有啲問題」、「好似鬼上身」。

鍾舒漫最近與陳潔玲在網上互數對方不是。（Instagram/@chungshersher）

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「戰火」最近有蔓延跡象，一名化名B小姐的知情者，昨日（10/7）便向《香港01》報料指Steve在2019年到非洲拍攝節目時，曾經向同行女藝人性騷擾：「其中有一日係去沙漠，佢哋全部人要行上去高啲嘅地方拍，行上去個陣，Steve就叫個女仔拖住佢行，個女仔一開始就唔想，但Steve就係咁話佢自己真係好唔舒服之類，個女仔本身就諗住畀佢借一借力行兩步，點知Steve就拖住佢唔放手，行到有得休息，個女仔借啲意甩開先肯放手。」

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B小姐又說：「佢係咁望住個女仔啲腳趾，係咁話佢啲腳趾好靚、好好睇，又話自己係腳趾控，好鍾意腳趾靚嘅女仔，睇到就好開心。個女仔就好唔想俾佢係咁望，所以將啲腳趾插落沙度。佢見到個女仔咁做，就問佢做咩唔畀佢睇要收埋，係咁叫個女仔拎番啲腳趾出嚟。當時佢應該係同咗Sherman一齊，成日都喺啲Crew前面講『家嫂』點點點。呢件事成隊Crew都見到，所以佢哋知個女仔唔想同佢接觸之後，都有幫佢避開Steve，盡量唔畀佢哋獨處。」

Steve。（Instagram/@kitling_chan）

不過，Steve之前便已經否認事件，他不但在社交網站直言指控已超出「清者自清」的範圍，更指自己曾為此萌生過輕生念頭，亦發聲明稱指控失實，他在聲明中寫道：「本人受耀榮文化有限公司委託，於2019年4月，為阿彌陀佛關懷中心（香港）有限公司到非洲拍攝節目。拍攝期間，本人沒有對任何藝人或工作人員作出性騷擾及／或猥褻的行徑。」《香港01》曾為事件對耀榮文化方面查詢，惟耀榮文化方面對此不作回應。