傳無綫節目表大執位　綜藝節目《聲夢傳奇》搬入黃金時段極罕有

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-07-11 16:33

TVB和ViuTV近來接連有「電視大戰」，TVB以重頭劇《刑偵日記》迎戰ViuTV的《大叔的愛》，前者燒腦，後者輕鬆，爭取不同的觀眾收看。不過有指有7月19日的一個星期起，TVB將會在節目表作出改動，一改過往於黃金時段播兩套劇的安排，將會只剩一套。

《刑偵日記》的風格跟以往的TVB劇集不同。（《刑偵日記》劇照）

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在上星期公布的收視報告中，TVB方面，由王浩信與惠英紅主演的《刑偵日記》首周收視只得17.5點，而ViuTV的《大叔的愛》首播錄得6.4點，是自三台收視報告公開以來，暫時最高的收視。《大叔的愛》成功之處，除了有三位MIRROR成員演出，令到一班「鏡粉」盡力撐場之外，劇中還有兩位曾是TVB中流砥柱的演員—黃德斌和簡慕華，兩人很自然地會將部分TVB粉絲吸引過來。加上劇情輕鬆搞笑，比起TVB同時段播放比較沉重的《刑偵日記》，更容易吸引一班只想茶餘飯後輕鬆一下的觀眾，造成了此消彼長的局面。

《大叔的愛》播出以來大受歡迎，將會播到7月16日。（《大叔的愛》劇照）

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而TVB的《寶寶大過天》將於7月16日播完，有傳黃金時段兩線劇集會自7月19日起只剩下一套，更會改播綜藝真人騷。首先，8點檔的收視保證《愛．回家之開心速遞》會提前半小時於晚上7時半播出，而9點半檔的重頭劇《刑偵日記》在時段上有輕微調動，集數如常播映。原定8點半的劇集《寶寶大過天》大結局會於7月16日播映完畢後，跟接沒有新劇出街，改播綜藝真人騷。傳聞在7月19日的一個星期裏，星期一會播放個半鐘的《聲夢傳奇》、星期二會播放個半鐘的《明星運動會》。星期四和五就會播放奧運開幕禮和相關特備節目，取消其中一檔的劇集長達三星期，至8月9日才有新劇再出街。《香港01》記者就以上消息向TVB企業傳訊部查詢，暫未有回覆。

《明星運動會》最精彩一幕，就是仙氣郭栢妍射箭。（IG@rositakpyy）

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