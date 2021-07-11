李佳芯自稱單身暫時唔諗結婚：拍劇成日着婚紗冇曬幻想

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-07-11 18:30

李佳芯（Ali）今天（11日）出席洪永城Tony與梁諾妍的婚禮，Ail笑言只準備了人情，沒買什麼禮物，但最令她開心是剛到場知道Tony雙喜臨門：「我下次會準備好，等佢公布BB性別，我會買禮物。」

Ali冇打算做Tony小朋友嘅契媽。（葉志明攝）

Ali近年來出席不少圈中好友婚禮，談到現時單身的她，Ali坦言並沒有結婚念頭：「咁多年，拍劇成日著婚紗冇曬呢啲幻想，但係我覺得好嘅，呢種幻想未必係婚禮同婚紗，而係個對象，有一日如果對象畀到好想結婚個種幻想同衝動係好事。其實結婚同拍拖係要衝動，但依家我冇呢種衝動。」

Ali說暫時追求者當中沒有合眼緣。（葉志明攝）

已經有一段時間沒公開露面的Ali透露最近都忙於籌備微電影，更透露監製、導演、演員、編劇也是她負責：「新挑戰，拍一個微電影，當然我有搵朋友，因為太大挑戰，希望做好眼前工作，因為之前同一個腦退化機構合作，呢個訊息幾有意義，因為第日開劇就唔會有時間做自己嘢。（幾時開劇？）我有收到9月年尾，但未知，我只見到入咗我名，（女主角？）應該係掛，我冇問呀，但唔緊要，開劇咪拍劇，冇劇咪做自己嘢。」

監製、導演、演員、編劇都由佢負責，大Project喎！（葉志明攝）

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洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez）在7月11日結婚。（葉志明攝）

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