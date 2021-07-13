金剛與女友定居台灣鄉下有原因？小嫻分享超樸實生活惹網民羨慕

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-13 09:00

台灣女星小嫻（黃瑜嫻）去（2020）年為了體驗人生，跑到屏東打工換宿，此後更愛上當地決定定居，鄉下住久了也讓她有感「才懂為什麼爸媽當初會在中年後回雲林鄉下定居」，40歲以後自己要什麼越來越清楚。

小嫻7日在社交平台發布一篇「給粉絲們的情書」，表示現在房子小，買的東西都是便宜實用的，也不會想要奢華的生活，起床後先整理住家環境周圍，掃掃蟲蟲、衝洗地板、擦桌椅的鳥屎，然後照顧二汪一喵。不能出門的時候，就在家樹蔭下吹風玩手遊滑手機，聽鳥鳥叫，有時候像是鳥姑鳥婆在八卦聊天。

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去年因為打工、開始擺攤、開直播聊天，小嫻認識了很多不同的客人、網友，交了許多新朋友，以前當藝人封閉的生活圈一下子拓展開來，小嫻忍不住感嘆「人啊，不能對自己設下太多限制，放飛自我之後會強壯許多」，更感謝粉絲常常在她想聊天的時候，在直播上陪她閒聊。

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小嫻感動表示，謝謝每一個給她溫暖的留言，「有些人説看到妳幸福就是我的快樂，還有很多人會告訴我，你是在心情不好的時候路過，看了一下我們，然後就好了」，小嫻鼓勵狀況不好的粉絲「我想要告訴你我也會」，所以也會承認有做不好的地方，接受此刻就是狀況不佳，還要更謙卑更努力，「因為只有把自己放在低一點的位子，才不會因為高傲而迷失了自己」。

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