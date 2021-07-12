F.I.R.飛甩Faye詹雯婷換主音出碟　粉絲怒批借屍還魂：改叫R.I.P.

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-12 22:30

F.I.R.（飛兒樂團）3年前因主音Faye（詹雯婷）退團，同年找來Lydia（韓睿）接棒女主音的位置，近期F.I.R.將推出新專輯《鑽石之心》，擁有7萬名粉絲追蹤的《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》日前在社交平台diss「沒有飛，就改名叫ir就好」，讓團長陳建寧的老婆謝宥慧發長文表示「很難過，真的很難過」。

前主音Faye因合約問題，稱保證書簽名遭陳建寧偽造，指控陳建寧、華研國際涉犯偽造文書罪，經筆跡鑑定後，卻顯示出自Faye本人；而陳建寧則反告Faye加重誹謗罪、誣告罪，上月中台北地檢署處分不起訴，但雙方仍向高檢署聲請再議，高檢署認為全案調查不完備，發回北檢續行偵查。

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自F.I.R.更換女主音後，部分粉絲與網友都不習慣，凡F.I.R.只要有新作品推出，新舊主音就會被拿出來比較，而《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》寫道：「這我真的不行，一點都不香。『沒有飛，就改名叫ir就好。』看要叫RMB還是RIP我都沒有意見，不要叫FIR就好。」引起網友熱議，有網友表示認同，但也有網友認為改叫「RIP」太缺德了。

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《麻的罰跪-妻易毆邱醫師》也回覆網友留言「這就像楊培安唱的〈大海〉沒有不好，可是沒有人能取代張雨生」，陳建寧的老婆先是感謝台灣前線醫護人員疫情間的奉獻，而後也難過表示「你可以不喜歡，可以不支持，但這樣公開幹譙只因爲個人偏好帶群眾風向輿論.....？真的會為你帶來爽感嗎？」，為老公抱不平，問到陳建寧有安慰老婆？所屬華研國際表示「我們尊重每個人的喜好」。

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