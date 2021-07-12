Anson Lo親解著厚褸打卡之謎 ：我承認嗰日我係誇張

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-12 18:15

Anson Lo昨晚終於有時間開live，吸引3.8萬人觀看。

MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）在生日當天（7日7日)，特地在工作前到尖沙嘴的巨型生日廣告牌前打卡留念。不過，由於當日佢無懼「小暑」嘅氣溫，身穿厚身長褸現身，而引起網民討論。

今日又係著冷衫。(影片截圖)

Anson Lo昨晚在IG開Live與神徒聊天逾1小時，收看人數高峰時期達3.8萬人，足見教主威力強勁。身穿灰色冷衫嘅Anson Lo喺直播開始時，提到自己近日衣著引來不少討論，他說：「我平時都係咁樣著衫，我好少將自己嘅私服展現畀大家睇，可能大家好Surprised ，其實一年四季我都慣咗著厚衫，雖然神徒都知道我係好大汗，不過如果唔係做運動或跳舞，基本上都唔會點出汗。」

教主都話自己著長褸去打卡係誇張咗，但亦有解釋係因為自己因為車出車入、加上有冷氣，所以先會著厚衫。（ig圖片)

之後續說：「同埋我每次出門口做嘢，一落到樓下已上車，車內有冷氣，一落車已經係去工作地方，我真正接觸到出面天氣溫度，只係得1﹑2分鐘嘅事，究竟出面有幾熱或幾凍，都唔太影響到我嗰日著嘅衫。嗰日（生日）前一晚知道做嘢流程，我同（經理人）花姐講，不如做嘢前去尖沙嘴打卡，落車5分鐘後，之後上車，我承認嗰日我係誇張，係厚嘅（件衫），不過裏面係短袖Tee，就算大家覺得誇張，我都會繼續著厚衫，因為慣咗，Let say好似依家咁，我都係會著好厚冷衫。」