蕭亞軒被狗咬爛面成情變導火線？黃皓微博有玄機　經紀公司咁回應

蕭亞軒（Elva）情變小16歲男友一事，近日傳出被家犬咬傷疑似就是導火線，據傳黃皓一直想帶她回加拿大見家人，但她因為意外發生後一直在台北治療，擔心加拿大醫生不了解病況，兩人在此事上發生歧異，因此遲遲無法成行。



據《CTWANT》報導，蕭亞軒先前遭家犬咬傷後，傷勢嚴重，幾乎到了毀容地步，緊急送到台北治療，目前已好了大半，但七月底仍需要再進行一次手術，而傷勢一度讓她大受影響，七月初吐露心聲：「我不喜歡現在的樣子。」

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事實上，蕭亞軒在三月底受訪時，曾說黃皓還在住院治療，但當月16日男方卻在微博公開一條影片，時間正是當天日期，有網友當下立刻質疑：「這哪裡像被狗咬的？」不過並無下文，而針對兩人現在的關係，經紀公司表示兩人目前是「暫停一下」的狀態，給彼此喘息的空間，希望外界不要過多揣測。

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