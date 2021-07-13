蕭亞軒被狗咬爛面成情變導火線？黃皓微博有玄機　經紀公司咁回應

蕭亞軒（Elva）情變小16歲男友一事，近日傳出被家犬咬傷疑似就是導火線，據傳黃皓一直想帶她回加拿大見家人，但她因為意外發生後一直在台北治療，擔心加拿大醫生不了解病況，兩人在此事上發生歧異，因此遲遲無法成行。
據《CTWANT》報導，蕭亞軒先前遭家犬咬傷後，傷勢嚴重，幾乎到了毀容地步，緊急送到台北治療，目前已好了大半，但七月底仍需要再進行一次手術，而傷勢一度讓她大受影響，七月初吐露心聲：「我不喜歡現在的樣子。」
相關圖輯：蕭亞軒2月俾狗咬面疑毀容 IG自揭臉部傷疤：但我不喜歡這樣子…（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+12
事實上，蕭亞軒在三月底受訪時，曾說黃皓還在住院治療，但當月16日男方卻在微博公開一條影片，時間正是當天日期，有網友當下立刻質疑：「這哪裡像被狗咬的？」不過並無下文，而針對兩人現在的關係，經紀公司表示兩人目前是「暫停一下」的狀態，給彼此喘息的空間，希望外界不要過多揣測。
同場加映：41歲蕭亞軒號稱「小鮮肉收割機」 細數15任對象個個都係靚仔（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+33
41歲蕭亞軒號稱「小鮮肉收割機」 細數15任對象個個都係靚仔蕭亞軒疑宣布結束姊弟戀 與細16年男友分手：謝謝你你的一切再見蕭亞軒2月俾狗咬面疑毀容 IG自揭臉部傷疤：但我不喜歡這樣子…鄧麗欣王子3年異地戀告終 7對姊弟戀結局大不同 他差16年仍甜蜜【CHANEL】盤點8款香奈兒超萌袋款 迷你手袋變身頸鍊成新功能蕭亞軒被狗咬4個月傷疤仍未消退恐毀容 疫情影響康復進度勁憂心
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】