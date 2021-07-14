韓網紅著螢光橙色比堅尼性感大解放　曬好身材反遭恥笑：似開著燈

南韓美女網紅Yekong（예콩）時常在YouTube分享美妝新知，也不忘在IG分享比基尼辣照，讓她的IG坐擁35萬粉絲關注，最近Yekong趁工作之餘當起孝女，陪伴父母到濟州島旅行，更在酒店泳池大解放，穿上鮮橙色比堅尼，男粉絲直呼超性感。
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Yekong也一改昔日性感形象，溫柔寫下「自己辛勤工作獲得回報，再回饋給家人，很多人問我努力工作的動力是什麼？其實就是家人，很久沒跟父母去濟州島度假，也很久沒跟他們吃早餐，沒想到這樣簡單的生活，也能讓人這麼感到幸福與開心，讓我意識到必須更努力工作」，Yekong也不忘維持良好健身習慣，展現美胸、細腰，就像美人魚一樣，網友見狀也紛紛喊讚「美到無懈可擊」、「這麼漂亮的美人魚」。
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