吳彥祖(Daniel)雖然有「男神」之稱,出名高大有型靚仔,但現年46歲的他最近卻時常被發現走樣,之前更被指尖面消失變成雙下巴,不少網民驚嘆崩壞。今日(14/7),Daniel在社交網站貼出一張身穿賽車服的照片,指自己正準備月尾在猶他州的賽事,更寫道:「I think my helmet is a bit too tight.(我諗我嘅頭盔有啲緊)」除了頭盔太窄令其面上擠出兩嚿肉,不少網民亦留意到Daniel遮剩對眼後,竟然會另一位國際巨星成龍撞樣,大家又覺唔覺得?

點擊下圖觀看吳彥祖如何與成龍撞樣,以及其他Daniel相片: