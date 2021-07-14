雞排妹原來唔係小三？鄭家純疑自爆玩開放式關係：沒正宮也沒小三

雞排妹鄭家純因被爆介入別人感情，A女並表示因此取消婚禮，雞排妹頓時遭千夫所指，而向來敢言的她，於第一時間發文解釋和保時捷男的關係，但網友仍認為她就是小三，她剛剛再度發文，表示「未婚妻不是事實，更沒有訂婚，A女在一開始也願意接受男方的感情觀。」認為這段感情沒有正宮也沒有小三：「我不知道是要吵什麼？」



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對於雞排妹的言論，有網友驚呼「他們是開放式？這真的是滿新潮的」，也有不少網友認為，男未婚女未嫁：「通姦都除罪化了，深度意義不就是要男女們好好去修感情這門課！！基本的拿得起也要放得下！」還有人解讀，雞排妹應該是指和男方本來就是開放式關係，只是A女突然對男方有了佔有慾，於是演變成腳踏兩條船的鬧劇。

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