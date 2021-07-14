疑似雞排妹鄭家純情慾對話外流　3張截圖惹全台網民暴動

雞排妹鄭家純被台灣媒體拍到和保時捷男過從甚密，而保時捷男其實另有女友，雞排妹被指是小三，不過雞排妹發文澄清和對方是家人朋友般的關係，陳沂在網上批評雞排妹「同樣是當人家小三。林月雲：萬般皆是命，半點不由人；黑菊姊鄭家純：目前為止覺得妳很有分寸，看過他對別人發火，希望妳發洩到此就好。」火力全開。



更猛的是，有批踢踢網友發現陳沂在社交平台留言處貼出3張疑似雞排妹和保時捷男的對話截圖，並轉發到批踢踢八卦版，陳沂稱是「夢中也撿到這張圖」、「夢中夢到這個畫面」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

不過陳沂事後似乎在社交平台刪除貼文，但批踢踢八卦版仍可看到這篇文章，網友興奮喊「我就是要看到血流成河！」、「這才是真八掛」，對於對話截圖是否真為雞排妹本人，經紀人未接電話，目前沒有回應。

相關圖輯：雞排妹鄭家純發「道歉文」被指威脅正宮 FB即時回應：我是在幫她（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】