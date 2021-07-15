苟芸慧寧願貼姊妹慶生合照　繼續鬥氣雪藏老公？

苟芸慧（苟姑娘）周日（11日）38歲生日，直至日前（12日）深夜才發布生日周第一張相片，一個人捧起大大紮藍色玫瑰花，多謝大家的生日祝福之餘，又形容為「致我們單純的小美好」。

今日苟姑娘終於貼合照，不過亦只是與王君馨及李亞男的姊妹三人行相片，她又寫下：「為甚麼我的女朋友們都是這樣美麗動人。hahaha…Thank u my beautiful sis for the lovely arrangement.」又用「sisters」及「老婆」兩個tag形容三人關係。

（IG@joyfulck）

苟姑娘於2018年與陸漢洋（William）結婚，但婚後仍未有小朋友，今年6月就傳出二人因為生小朋友問題鬧僵，苟姑娘更搬離貝沙灣愛巢，到現時生日仍未見老公陸漢洋合照，難道仍然未破冰？

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