苟芸慧寧願貼姊妹慶生合照　繼續鬥氣雪藏老公？

苟芸慧(苟姑娘)周日(11日)38歲生日,直至日前(12日)深夜才發布生日周第一張相片,一個人捧起大大紮藍色玫瑰花,多謝大家的生日祝福之餘,又形容為「致我們單純的小美好」。

今日苟姑娘終於貼合照,不過亦只是與王君馨及李亞男的姊妹三人行相片,她又寫下:「為甚麼我的女朋友們都是這樣美麗動人。hahaha…Thank u my beautiful sis for the lovely arrangement.」又用「sisters」及「老婆」兩個tag形容三人關係。

(IG@joyfulck)

苟姑娘於2018年與陸漢洋(William)結婚,但婚後仍未有小朋友,今年6月就傳出二人因為生小朋友問題鬧僵,苟姑娘更搬離貝沙灣愛巢,到現時生日仍未見老公陸漢洋合照,難道仍然未破冰?

點擊睇苟姑娘靚靚婚照: