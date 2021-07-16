鞠婧禕連怒告兩次仍敗訴　網紅忍不住發文：法律還是公平公正

有「四千年一遇美女」之稱的內地女星鞠婧禕，長相甜美﹑氣質脫俗，獲得不少人追捧。然而早前有一名網紅名叫「花椰菜大王」的博主，用了鞠婧禕的照片去做造型分析，沒想到其經紀公司知道後以侵犯肖像權作出提告，近日判決結果亦出爐，鞠婧禕方無論一審﹑二審仍然敗訴，讓「花椰菜大王」終忍不住發聲「法律還是公平公正的」。

鞠婧禕二次告網友均敗訴。（鞠婧禕微博圖片）

「花椰菜大王」曾用鞠婧禕的美照撰寫一篇「不動刀讓顏值加分的鞠婧禕同款顱頂髮型操作指南」文章，不料此舉引起鞠婧禕公司不滿，以侵犯肖像權作出提告。而在第一次審判中「花椰菜大王」取得贏訴，沒想到鞠婧禕經紀公司不服判決申請上訴，近日二審結果就出爐仍然維持原判，法院認為鞠婧禕公司提出的對精神、財產上造成實質損害的證據不充分，所以駁回上訴維持了原判。

「花椰菜大王」用了鞠婧禕的照片去做造型分析。（微博圖片）

而「花椰菜大王」知道結果後就發文表示：「雖然不知道我一個通篇誇她美，用了兩張照片誇她髮型做得好的文章，怎麼值得他們這麼較勁真還要上訴，但法律還是公平公正的。自始至終我沒覺得自己做錯過甚麼，或者對她抱有過甚麼惡意，希望一些低齡粉絲們擁有起碼的是非觀，這事兒可不是我追着貼人家，真是人家追着浪費我律師費哈。

被法院駁回上訴。（「花椰菜大王」微博圖片）