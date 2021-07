真人騷《Keeping Up With The Kardashian》於上月播出最後一集,讓不少粉絲大感不捨。不過Kardashian家族一向新聞多多,就算節目播完仍成為網民關注的焦點。日前Kim Kardashian的妹妹Khloe在IG上載了多張性感照宣傳其泳衣品牌時,竟然因為P圖P出笑料,讓網民以為她有6隻腳趾。

有大批眼利的粉絲發現Khloe右腳驚現「6隻腳趾」。(IG/@khloekardashian)

穿上熒光粉紅比堅尼的Khloe在照片中大曬長腿,有大批眼利的粉絲發現她右腳驚現6隻腳趾。有網民留言表示Khloe的雙腿比例很奇怪,而且手指及比例都很奇怪,估計可能是因過度修圖而導致有6隻腳趾出現。看到網民的留言後,Khloe立即否認,並解釋只是因為腳趾尾旁邊的肉有點肥擠了出來,才讓腳看齊上來有6隻腳趾。

就算Khloe回應了6趾疑雲,但事件仍繼續成為網民茶餘飯後的話題。亦有人指出Khloe家姐Kim去年10月在IG上載了一張與家人度假的照片時,穿上拖鞋的Kim都曾被網民懷疑有6隻腳趾。

