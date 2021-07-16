全民造星IV︱花姐果然唔鍾意湊女！　搵戴穎接捧做女團經理人

ViuTV王牌選秀節目《全民造星IV》今年選拔全能女團，公開招募起反應熱烈，據悉已收近四千份報名表，周五（16日）舉行即場報名造勢，節目監製花姐（黃慧君）今日攜已任命的未來女團經理人戴穎（Wing）亮相，花姐大讚Wing揀女仔的眼光十分準確：「例如Hanna（陳漢娜），我之前唔識Hanna，直到Anson Lo（盧瀚霆）嘅《不可愛教主》先發現原來呢個女仔咁好！」Wing亦期望透過《造星》找到有內涵的參賽者。

花姐（右）大讚Ｗing（右）揀女仔的眼光十分準確。（陳順禎攝）

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談到二人認識的淵源，花姐就透露是因為MIRROR結緣：「我做MIRROR經理人嘅時候完全冇經驗，魯生就搵Wing幫手，點知佢放咗飛機；後來真正認識佢之後都好想佢幫我照顧MIRROR但佢都拒絕，直到今次。」Wing指自己做了個艱難的決定：「最後說服自己係新嘅力量，同女團一齊為香港娛樂圈發掘新元素。」

Wing自言之前主要帶電影演員為主，要做女團經理人自言大壓力。（陳順禎攝）

花姐及兩位導師自言長氣，令面試時間延長，所以部分參賽者的面試時間迫不得已要往後排。（陳順禎攝）

《造星》果然是ViuTV的王牌真人秀，光是公開招募已在網上引來熱烈討論，花姐直言今年破紀錄收近四千份報名表：「冇諗過咁多人報名，Casting已經比之前多兩、三日，但都冇可能睇到四千個，所以都經過篩選，有啲form都唔識填，有啲個樣好似我咁又冇觀眾緣，就無謂嘥大家時間。」至於有聲音質疑節目「造馬」，KOL可「乘快線」獲面試機會，花姐指：「出名啲嘅快啲嚟報名，就係無乜；其實素人都係我哋想要嘅！」Wing直言一視同仁：「唔關身份背景事，有實力、慾望、個人特色係首選。」

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