揭露疑似雞排妹情慾對話後被消失？性感網紅FB禁言30天全因一張相

鄭家純（雞排妹）近日捲入小三疑雲，而宿敵網紅陳沂不斷在個人社交平台冷嘲熱諷，豈料後來有部分網友發現她的FB突然消失，而她也在IG證實「臉書被禁言30天」，未來將重新申請帳號。



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目前連結進陳沂FB，只見「此頁面無法顯示」的畫面，看不見她的貼文，對比近日她連發數篇嘲諷雞排妹，如今什麼話也說不出口，恐怕相當難受。她在IG表示被FB禁言30天，原因是「轉發《鏡週刊》照片被認為是成人內容」。

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陳沂也表示，她會重新申請帳號，經營Facebook Page，請大家先追蹤她的IG：「謝謝各位！」。

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