大叔的愛︱打破電視「妖魔化」同性戀陋習　Edan激讚劇集意義重大

打正BL(Boy’s Love)旗號的ViuTV電視劇《大叔的愛》播出後好評如潮,周五(16日)在歡呼聲下落下帷幕,大結局MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)飾演的阿牧與呂爵安(Edan)飾演的田田甜蜜家居一吻更是引發觀眾暴動。

作為香港首部開宗名義以同性戀作主軸的電視劇,發現香港觀眾的接受程度原來很高,一家大小齊聚電視機前煲劇變了合家歡節目,不戴有色眼鏡、角色亦沒有被標籤,「我鍾意你」、「我都鍾意你」,一切情侶舉動都再平常不過,大概也算得上是超班完成歷史任務。

Edan在映後直播上表示:「梁祖堯同我講拍《大叔的愛》嘅意義喺邊,始終同性戀喺以前未必會拎嚟討論,莫講話劇集擺明拎嚟做主軸,《大叔》嘅成功除咗一眾演員好開心之外,都代表緊大眾對(同性戀)嘅接受程度已經開通咗,我覺得呢個意義係好重大。」



的而且確,正當近年台灣、泰國、日本等地的同性戀劇集大行其道、甚至風靡亞洲時,香港的腐女只能FF,例如:《教束》的莊子民(周漢寧飾)與鄧學謙(唐浩然飾),不過僅擦邊球止步於曖昧的粉紅氣流,過往更有不少劇集將性小眾「妖魔化」,藍奕邦日前亦有道出這個問題:「Gay一定係乸型嘅,Trans一定係變態殺手,同性關係一定係『有問題』無好下場,角色一定係古明華演蘇基之類嘅騎呢Image等等,所有最負面、最古舊嘅Stereotype無限放大。」這種不友善對待以致社會上不少人會對性小眾定型,而《大叔的愛》就正正將這種負面的定型打破,甚至為他們平反:「阿牧阿田可以係兩個乾淨健康嘅鄰家男孩,KK可以係一個事業有成嘅成熟大隻靚佬,Gay唔一定係標奇立異、係肉酸、係不務正業,we can be decent just like everyone else.」

藍奕邦續指:「想多謝ViuTV,尤其是喺呢個要消滅異色、順從建制嘅年代,仲會拍一套咁能夠提升小眾嘅劇。多謝三位主角,放下偶像包袱,拋低鐵漢形象,令廣大香港觀眾對LGBT社群嘅印象可以upgrade到一個應有嘅嶄新面貌。」(Facebook/@藍奕邦 Pong Nan)

ViuTV出世後一直都是性小眾友善先驅,《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》曾出現男同性戀者拖手和相擁等日常拍拖舉動的畫面;而看畢《大叔的愛》,觀眾也許就會明白同性戀就是那麼一回事,說你喜歡我、我喜歡你也許很肉麻,其實僅此而已,喜歡就牽手、擁抱、接吻,也不必加以修飾或強調,而《大叔》現象對LGBT性小眾帶來的正面影響對社會而言是喜而樂見;不能否定的是其的確改變了某些人對同性戀的看法,令LGBT在社會的接受程度更高,在熱潮之下也造就契機鼓勵了LGBT選擇鼓起勇氣出櫃。當然羅馬非一日建成,社會上仍有人對同性戀的印象根深蒂固,也有案例是老一輩看「牧田之戀」時可以開心祝福,事實上卻並非全盤接受劇集思想,更不能接受子女出櫃,似乎影視娛樂與現實之間仍然有一條無法跨過的界線,平權的價值觀要入屋依然需時。

沉積多年的社會觀點雖非一時三刻能輕易改變,但《大叔的愛》的橫空出世無疑打破了電視市場長久以來的守舊風氣,無可否認的是,令這個城市狂熱的這波BL熱潮的確為社會帶來了一些改變,而這重意義舉足輕重,似乎亦為平權立下一個小小的里程碑。同性戀題材之所以會成為話題中心是因為其曾經是禁忌,至今仍然尚未普及化,當LGBT已經日常至再不需要這樣被提及時,大概才是社會真正進步的時刻。

