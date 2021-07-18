聲夢傳奇︱姚焯菲票選告急敗陣炎明熹　無綫或開放電視城慰勞粉絲

無綫歌唱選秀節目《聲夢傳奇》自播映以來熱話不斷，隨著學員可愛性格浮面、歌唱技巧漸趨成熟，眾人漸漸累積了一定的支持者，當中尤以炎明熹（Gigi）及姚焯菲（Chantel）最受歡迎。二人的代表參賽作品《沒有你還是愛你》及《戀愛預告》截至今日（18日早上10點）為止，分別錄得190萬及340萬點擊紀錄，兩大熱門角力戰一直是外界關注焦點。昨晚播出的《聲夢》，二人同台對決，Chantel以14分力壓只獲11分的Gigi，令人感覺Chantel似乎更有勝算奪冠。

聲夢的一眾參賽者。

但根據無綫公布的《聲夢》最新投票走勢，Gigi暫為觀眾投票第一名，截至昨晚12時，Gigi總票數百分比佔37%，拋離Chantel達14%，第2名的Chantel總票數百分比為23%，第3名的Yumi（鍾柔美）則有16%。不過因無綫有感反應熱烈，昨晚宣布臨時加開TVB Facebook專頁作額外投票渠道，票數告急的Chantel若爭取最後機會拉票，大有機會後來居上，最終冠軍誰屬可謂存在甚多變數。

觀眾票選的三甲熱門人選。

愈戰愈勇的《聲夢》轉眼來到最後一站，為了迎合「2020東京奧運」的體育精神及戰意，無綫特別安排《聲夢》決賽在「奧運周」的首日（19日星期一）晚上8點半播出，率先喚起觀眾潛藏的熱血。無綫有感周一很多上班族未必能趕及晚上8點半前回家，故特意與多個商場洽商安排直播《聲夢》決賽，包括奧海城、屯門市廣場、APM、大埔超級城、元朗廣場及新翠商場，讓觀眾即使身在街外也能欣賞好歌及感受決賽現場的熱鬧氣氛。

姚焯菲

無綫估計直播當晚有Fans會在電視城外等候為偶像打氣，而直播錄影廠因決賽佈景設計未能安排現場觀眾入座，無綫正積極考慮在可行情況下予Fans在城內欣賞偶像決賽演出之機會，讓Fans在舒適的環境下等候偶像齊齊慶祝的同時，亦免卻風雨及天熱之苦。

炎明熹

另早前一眾聲夢學員在「See See TVB」頻道抽簽交換畢業禮物，搞笑的是Windy（詹天文）與Aeren（文凱婷）恍如獲得綜藝之神眷顧，分別抽到緋聞男友Archie（冼靖峰）及火雞（孫漢霖）作為交換禮物對象，相當搞笑。

Gigi、Yumi與其他《聲夢》學員昨日到銅鑼灣商場出席活動，吸引大批粉絲到場支持，現場所見，Gigi Fans真係好多！

點擊下圖 睇張敬軒對炎明熹（Gigi）和姚焯菲（Chantel）的評語：

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