余文樂(樂仔)與老婆王云棠婚後育有一子(余初見)一女(余初心),一家四口生活得非常幸福。囡囡余初心去年底出生時,因為是早產嬰,當時只有28周大的她僅得1kg體重,更一度陷危險期,幸而初心現已健康成長。昨日樂仔就於他的IG story post了初心的靚相,也是他首次公開囡囡的正面樣,並留言表示:「Papa can't wait to see you」指自己急不及待見囡囡。雖然樂仔用sticker遮了囡囡的眼睛,依然可見約7個多月大的初心長得十分標緻,白雪雪加上紅卜卜的櫻桃小嘴,笑起來甜美可愛,完美遺傳了爸媽的優良基因,有網民就大讚她表示:「一看就是個美人胚子」。另外,樂仔近排又努力操Fit自己,狂做運動,已重拾昔日爆肌身形,男神歸位。

