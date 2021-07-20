馬浚偉竟然係一個動漫迷　IG出Post問《終末的女武神》有第二季未

由漫畫製作成的動畫《終末的女武神》近期在串流平台Netflix上架，雖然上架了一段日子，但經常都在Netflix的熱門榜，在上架初期長期佔居第一位置。大忙人馬浚偉（馬仔）雖然工作非常忙碌，不過從少熱愛動漫的他也沒有錯過這套動漫。而今天（20日）馬仔在IG發布了一張《終末的女武神》的照片，寫道：「第二季幾時有㗎？」

《終末的女武神》於6月17日上架，在上架初期是香港排行榜的榜首。（Netflix）

馬仔在接受《香港01》訪問時候表示從少已經看了不少動漫，更自稱是一名「超級動漫迷」，由《聖鬥士星矢》到近期已經完結的《進擊的巨人》他都有追看，只是甚少人知道，談到《終末的女武神》，馬仔笑言用了兩天時間便追看完畢：「依家有好多動漫我都有睇，不過呢套係我近年最鍾意，雖然大家覺得佢節奏有啲慢，出一招都半集，夾埋打唔夠五招就完。但我覺得佢故事鋪得幾好，同埋我不嬲鍾意漫畫，美國日本漫畫我都鍾意，但依家我就睇動漫，因為我冇咗耐性睇漫畫。」

馬仔好期待有第二季。（IG：ma_chun_wai）

至於為何喜歡睇動漫，馬仔透露得一個原因：「開心嘛，唔使成日睇戲，睇電視劇又睇得多，咁可以睇下卡通嘅世界，我真係好鍾意呢套動漫，想佢快啲有第二季。」

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