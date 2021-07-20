72歲許紹雄親解身世顯赫之謎　為鲁迅侄兒父親開金舖唔認有錢仔

現年72歲的許紹雄（Benz雄）目前一家三口已移民新加坡居住，他更打本過百萬助愛女許惠菁（Charmaine）開Café做老闆，相當廿四孝。多年來，Benz雄都被指身世顯赫，據知他的太公是慈禧太后的乾兒子，姑婆是魯迅的妻子，而且與許晉亨同宗。他早前接受澳門主播Avaly的訪問，就激罕親解自己的身世之謎。

澳門主播Avaly到Benz雄愛女許惠菁的Café做訪問。（YouTube影片截圖）

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Benz雄坦言他的曾祖父許應騤是慈禧太后的乾兒子，而姑婆許廣平的確是魯迅的妻子，即他的魯迅的侄子。至於爸爸開金舖一事，他稱：「都係首飾嚟嘅啫（唔怪得揸Benz返工啦，你即係當年嘅富三代？富四代？你有錢仔嚟，點解唔做生意同高官？）咩叫有錢仔？有1蚊又係有錢，我可能得1毫子，我點算係有錢仔呢？」

許紹雄將女兒捧在手掌心上愛錫。（Instagram：@charmainexhui）

Benz雄24歲的女兒勁省鏡似足陳瀅2.0：

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被問是否有錢才可以做演藝時，Benz雄就口窒窒講道：「你真係講玩笑，我係打拚出嚟㗎，你都唔知道……外表風光，內裡愁你唔知啫，唔拍戲邊有錢開飯呀？我哋早幾代家世係好，但到我哋已經係靠自己啦，樹大有枯枝，族大有乞兒，我又係乞兒又係枯枝。」對於被Avaly問道為何演藝生涯中少有古裝角色，他直言：「懶！我唔鍾意黏頭套黏鬍鬚，所以盡量都唔拍。（真係巴閉，係一級嘅星先可以揀戲拍。）人哋覺得好懶咋。）

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