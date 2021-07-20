盧淑儀陪李克勤北上工作相愛29年　18歲初遇李克勤一摸定情

53歲李克勤原本為《聲夢傳奇》擔任「主理人」，同時獲內地王牌音樂選秀節目《中國好聲音》重金禮聘擔任新一季導師，因此最後兩集找來張敬軒捱義氣頂替自己。因為回內地需要隔離，所以他提早飛到上海，前港姐冠軍太太盧淑儀亦繼續做「跟得夫人」陪伴老公。



47歲盧淑儀在內地陪老公開工，在IG上傳新相，大曬長腿，多年來保養得非常好。（盧淑儀IG）

盧淑儀多年來默默支持老公李克勤事業。（盧淑儀IG）

盧淑儀與李克勤定情於1992年香港小姐競選，二人相守相愛29年。當年盧淑儀年僅18歲參選，克勤擔任司儀，於問答環節中他滿頭大汗手握「手榴彈」，驚慌地表示拆彈專家要40分鐘後才到，問盧淑儀點算，她說：「我會先幫你抹汗。」然後她出手幫克勤抺汗，隨即低頭甜笑。盧淑儀與克勤一摸定情，當選後不久開始拍拖。

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克勤曾在節目《志雲飯局》中笑稱自己是「外貌協會」，坦言對年輕美麗的盧淑儀一見鍾情，「與太太相遇不久就覺得是她了，她又漂亮，所以就覺得要快手追求。」當時克勤自己也未預料能與太太成家立室，而且後來才知道原來雙方家長也未有看好二人的感情，對方父母更一度以為「歌星仔玩玩吓」，但他多年來對太太非常專一，心無旁騖，更是緋聞絕緣體。

他直言男性天生比較多情、「咸濕」，但不必因此而移情別戀，他說身邊人即使不是十全十美，但已經「夠正」，無謂去博一個所謂更好的人，他認為，「感情係累積落嚟，大家相處咁多年，唔係十八廿二卜卜脆嘅女仔可以代替到。」

二人愛情長跑14年，於2006年11月28日在尖沙咀香港洲際酒店擺酒，由譚詠麟及陳百祥擔任婚禮「領導人」，劉德華任伴郎，盧淑儀之胞妹擔任伴娘。梁榮忠、劉偉恆和錢國偉擔任兄弟團，鍾麗淇和蔡少芬擔任姊妹團。（VCG）

盧淑儀是港姐三料港姐，當年奪得后冠、最上鏡小姐及20週年金輝大獎，備受TVB力捧，前途可期，但李克勤自言是傳統大男人，禁止盧淑儀泳衣示人，選港姐時穿過一次已經令他相當介懷，更坦言內心不太希望她在這行發展。在對方履行完港姐職責後，向她分析繼續留在娛樂場所圈的好與壞，盧淑儀最後如他所願退出娛樂圈，選擇成為其背後的女人，多年來默默地支持他的事業，讓他無後顧之憂。

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